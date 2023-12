Benfica conquista Liga dos Campeões feminina de futsal

O Benfica conquistou esta sexta-feira a Liga dos Campeões feminina de futsal (prova não oficial), ao bater as italianas do Bitonto C5 Femminile no desempate por penáltis (5-4), depois de uma igualdade a um golo (1-1) no período regulamentar.

A formação italiana adiantou-se no marcador logo aos 4 minutos de jogo, por Castagnaro, uma vantagem que, apesar de curta, serviu para irem para o intervalo na frente. O golo do empate surgiu ao minuto 30, a 10' do final, por Inês Fernandes.

Nos penáltis, as águias foram mais eficazes (5-4), celebrando assim a conquista do primeiro título europeu do clube em futsal feminino.



Entretanto, Rui Costa já congratulou as campeãs pelo título conquistado: "Quero expressar o meu enorme orgulho à equipa feminina de futsal pela conquista da Women's European Champions, que decorreu durante esta semana, em Espanha. Como campeões nacionais, representámos mais uma vez Portugal nesta prestigiante competição europeia, conseguindo ter o merecido sucesso na final. É uma mais do que justa recompensa pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos e que se traduziu agora na conquista do título de maior prestígio internacional da modalidade. Somos campeões europeus! A equipa técnica, as atletas e todo o staff estão de parabéns por conseguirem alcançar o troféu que faltava no Museu Benfica – Cosme Damião. Obrigado a todos!", pode ler-se, na mensagem publicada pelo presidente benfiquista no site do clube.