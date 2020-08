Benfica contrata Ivan Chishkala para equipa de futsal

O internacional russo Ivan Chishkala vai reforçar a equipa de futsal do Benfica para a temporada 2020/21, após quase uma década ao serviço do Gazprom-Ugra, anunciou o clube da Luz em comunicado.

O pivô, de 25 anos, ainda se encontra em competição com o Gazprom-Ugra, que está nas meias-finais do campeonato russo, pelo que a integração do jogador no plantel às ordens de Joel Rocha está apenas "dependente" de exames médicos, segundo adiantaram os 'encarnados'.

"Estou muito feliz por me juntar ao Benfica e ser parte da família benfiquista. É uma nova experiência e um grande desafio. Sempre quis testar-me num campeonato estrangeiro e estou muito agradecido ao Benfica por me ter concedido essa oportunidade", expressou Chishkala, em declarações divulgadas no site oficial do Benfica.

Chishkala joga no Gazprom-Ugra desde 2011, tendo neste período conquistado dois campeonatos russos e quatro taças da Rússia, além de uma Liga dos Campeões, em 2015/16, na qual ajudou a ultrapassar precisamente o Benfica, nas meias-finais.

O futsalista conta com 13 jogos e nove golos pela seleção da Rússia, ao serviço da qual participou no Mundial2016 e no Euro2018. De resto, nesse Europeu, a formação russa foi eliminada nas 'meias' por Portugal, que acabaria por conquistar o troféu continental, na Eslovénia.

Ivan Chishkala é o quarto reforço da equipa de futsal do Benfica, depois de Arthur (ex-FC Barcelona), Nilson (ex-Sporting de Braga) e Hossein Tayebi (Kairat Almaty).