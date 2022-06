Benfica critica arbitragem no dérbi: «Uma sexta falta que foi sempre habilidosamente ignorada»

O Sporting ficou 'tapado' pelas cinco faltas ainda na segunda parte do tempo regulamentar mas evitou o livre de 10 metros até ao término do tempo extra. O Benfica condenou a arbitragem no jogo 1 da final de futsal, disputado no Pavilhão João Rocha, garantindo que a sexta falta foi perdoada aos leões."Uma sexta falta que foi sempre habilidosamente ignorada e uma expulsão forçada. Ainda assim, na Luz para vencer", pode ler-se na publicação 'News Benfica', no Twitter. Em particular, os encarnados reclamam uma carga de Erick sobre Rocha já no prolongamento, incluindo o vídeo da situação no tweet.A equipa de Nuno Dias venceu o dérbi por 5-4.