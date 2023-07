Benfica defende Ana Catarina e recorre do castigo: «Decisão incompreensível»

O Benfica vai recorrer do jogo de suspensão aplicado a Ana Catarina, guarda-redes da equipa feminina de futsal, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do comportamento da jogadora no intervalo do dérbi masculino, momento que as tricampeãs nacionais exibiram o troféu no Pavilhão da Luz.





"É uma decisão incompreensível e sem fundamento que penaliza uma atleta internacional, considerada por diversas vezes a melhor guarda-redes do mundo. Ana Catarina Pereira foi continuamente insultada e enxovalhada pelos adeptos do Sporting, juntamente com todas as suas colegas, quando dava a volta de consagração a celebrar a conquista de mais um título para o Benfica. Não só isso acabou escamoteado pelo relatório do delegado, lamentavelmente, como ainda por cima vemos o Conselho de Disciplina castigar a atleta do Benfica numa atitude persecutória que merece total repúdio por parte do Benfica e que vai ser objeto de recurso", pode ler-se no comunicado.