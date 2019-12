Benfica defronta Burinhosa nos 'quartos' da Taça da Liga

O Benfica, vencedor da Taça da Liga de futsal nas duas últimas edições, e o Sporting, que ergueu o troféu nas duas primeiras, defrontam nos quartos de final Burinhosa e Sporting de Braga, respetivamente, ditou o sorteio desta quarta-feira.

As primeiras oito equipas classificadas da primeira volta da Liga portuguesa encontram-se em janeiro de 2020 para disputar a quinta edição da prova, com os 'quartos' a ficarem completos com o embate entre o estreante Quinta dos Lombos e o Eléctrico e o jogo entre Futsal Azeméis e Modicus.

A Taça da Liga de futsal vai decorrer de 9 a 12 de janeiro de 2020, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.