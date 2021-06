Benfica e a derrota no futsal: «Jogo decidido por um golo em que a bola não entra toda na baliza»

O Benfica reagiu em comunicado ao desfecho do encontro com o Sporting, o terceiro da final do playoff da Liga Placard, vencido pelos leões por 2-1, mais concretamente por conta do lance do golo que valeu o triunfo adversário. Tudo porque, no seu entender, o jogo foi "decidido por um golo em que a bola, manifestamente, não entra toda na baliza, como ditam as regras".





En la misma semana que FIFA anunció la implementación del VAR en el Mundial de Lituania, el Juego 3 de la final de la #LigaPlacard en #Portugal se resuelve con un gol que no debió haber sido convalidado

Para estas situaciones, ¡SÍ a incluirlo! pic.twitter.com/vbIjnPCr1j — Diego Provenzano (@dm_provenzano) June 10, 2021

Na nota divulgada, o clube da Luz começa por enaltecer a qualidade da partida, mas diz sentir-se "mais uma vez prejudicado", exigindo por isso "respeito quer por parte da Federação Portuguesa de Futebol quer por parte da arbitragem"."O Sport Lisboa e Benfica, enaltecendo a grande qualidade do jogo de futsal que opôs, esta noite, a nossa equipa ao Sporting Clube de Portugal, lamenta que o jogo tenha sido decidido por um golo em que a bola, manifestamente, não entra toda na baliza, como ditam as regras.O Sport Lisboa e Benfica foi mais uma vez prejudicado e exige respeito quer por parte da Federação Portuguesa de Futebol quer por parte da arbitragem.A entrega de faixas de campeão não pode ficar refém de estados de alma de quem dirige a modalidade e tem por missão defender a verdade desportiva.O Sport Lisboa e Benfica quer ainda realçar o carácter dos seus atletas que, mesmo perante as adversidades, foram enormes na defesa do seu emblema."