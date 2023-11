Benfica e Sporting disputam regresso de André Coelho

André Coelho termina o seu contrato com o Barcelona no final da época, e o seu futuro pode passar pelo regresso a Portugal onde Benfica e Sporting já estão em disputa direta para recebê-lo. A notícia é avançada pelo jornalista espanhol, Gustavo Muñana, que ainda garante que o fixo, aos 30 anos, está recetivo a um regresso a Portugal.Natural de Viseu, o atleta fez toda a formação no Nelas antes de ingressar no Sp. Braga onde alinhou quatro épocas. Do Minho deu o salto para o Benfica onde jogou mais três anos anos antes de rumar ao Barcelona. Com 97 internacionalizações contabilizadas, o atleta contabiliza um total de 17 títulos onde se destacam 1 Mundial, 2 Europeus e 1 UEFA Champions League entre outros troféus conquistados em Portugal e Espanha.Dado o valor de André Coelho, é normal que os dois grandes de Lisboa façam todos os esforços para garantir o seu regresso.