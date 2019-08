A Supertaça masculina de futsal entre o Benfica e Sporting, vai realizar-se no Palácio dos Desportos de Torres Novas, em 30 de agosto, anunciou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).De acordo com a informação publicada no site oficial do organismo federativo, o encontro entre as águias, campeãs nacionais de futsal, e os leões, vencedores da Taça de Portugal, tem início marcado para as 20:45.A final da Supertaça feminina vai disputar-se em Ponte de Sor, colocando em confronto as equipas do Benfica, tricampeã nacional e vencedora da Taça de Portugal, e o Novasemente, finalista vencido, em 28 de setembro, a partir das 17 horas.A FPF precisou que os bilhetes da Supertaça masculina custarão um euro e a receita de bilheteira reverterá para entidades de apoio social a indicar pela Câmara Municipal de Torres Novas.