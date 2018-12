Benfica e Sporting goleiam no campeonato

O Benfica cimentou a liderança do campeonato ao bater o Leões de Porto Salvo, por 5-1. Fernandinho foi o homem do jogo, com uma grande exibição e um hat trick.

As águias entraram fortes e o primeiro golo surgiu logo aos 5 minutos, com Fernandinho a finalizar. O Leões de Porto Salvo tentava reagir e, aos 10 minutos, Dura obrigou Roncaglio a mostrar serviço. Menos de dois minutos depois, o guardião benfiquista iniciou a jogada que valeu o 2-0 para os homens da casa, passando a bola a Fernandinho, que ofereceu o segundo a Tiago Brito.

No regresso, a vantagem ficou ainda mais dilatada, com Fits a faturar. Aos 25’, Fernandinho bisou, aproveitando a superioridade numérica (Diogo Santos foi expulso) e, pouco depois, selou o hat trick. Fábio Aguiar ainda marcou, mas foi apenas o golo de honra.

Já o Sporting bateu com facilidade (6-1) o Belenenses no Acácio Rosa e arrancou a segunda volta do campeonato da melhor forma. Numa partida dominada pelos leões desde o início, a equipa de Nuno Dias entrou forte e marcou logo aos quatro minutos, por Alex, com Cardinal a dilatar ainda antes do intervalo.

Na segunda metade, a superioridade dos tricampeões nacionais foi ainda maior e a vantagem foi-se ampliando com toda a naturalidade: João Marques (na própria baliza), Cavinato, Pedro Cary e Erick marcaram. Bruno Pinto ainda reduziu para o Belenenses, mas de nada serviu e os três pontos foram para os leões.