Benfica e Sporting já conhecem adversários na Liga dos Campeões

Benfica e Sporting ficaram este sábado a conhecer os respetivos adversários da fase principal da Liga dos Campeões de futsal, uma prova na qual os leões entram na condição de campeões em título. Esta ronda, refira-se, será disputada de 8 a 13 de outubro.Integrado no Grupo 1 do Caminho A, o Sporting terá pela frente os sérvios do Ekonomac Kragujevac, os eslovenos do Dobovec (que serão anfitriões desta ronda) e os bósnios do Mostar SG. Já as águias, colocadas no Grupo 2, terão como adversários os belgas do Halle Gooik (anfitrião), os azeris do Araz Naxçivan e os ucranianos do Kherson. De notar que destes grupos do Caminho A se apuram os três primeiros colocados para a ronda seguinte.: Sporting (POR, campeão), Ekonomac Kragujevac (SRB), Dobovec (SVN, anfitrião), Mostar SG (BIH): Benfica (POR), Halle Gooik (BEL, anfitrião), Araz Naxçivan (AZE), Kherson (UKR): Barcelona (ESP), Ayat (KAZ), Tyumen (RUS), Vytis (LTU, anfitrião): Kairat Almaty (KAZ), Murcia FS (ESP), Sport Club KPRF (RUS), Berettyóújfalu (HUN, anfitrião): Record Bielsko-Biala (POL) , Sparta Praha (CZE, anfitrião), mais duas equipas a definir: Novo Vrijeme Makarska (CRO, anfitrião), Shkupi 1927 (MKD), mais três equipas a definir: Stalitsa Minsk (BLR, anfitrião), Liburn (KOS), mais duas equipas a definir: Pesaro (ITA), Uddevalla (SWE, anfitrião), mais duas equipas a definir