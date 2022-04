Benfica e Sporting já conhecem adversários nas 'meias' da Liga dos Campeões de futsal

O sorteio da final four da Liga dos Campeões de futsal ditou esta quinta-feira que o Benfica vai medir forças com o Barcelona, de André Coelho, nas 'meias', ao passo que o Sporting, atual detentor do título, defronta o ACSS, de Ricardinho.Assim, pode haver lugar a uma final 100% portuguesa na competição, a qual se disputa a 1 de maio, em Riga, na Letónia. As 'meias' estão marcadas para 29 de abril no mesmo local.