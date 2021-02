Benfica empata em Portimão e vê Sporting isolar-se na liderança

O Benfica não foi além de um empate na casa do Portimonense no jogo realizado esta quarta-feira no Algarve, a contar para a 23ª jornada do campeonato nacional.





A formação de Portimão viu-se em desvantagem face a um golo de Afonso Jesus mas deu a volta ao marcador com um bis de Júnior. Chishkala devolveu o empate à partida ainda no primeiro tempo. Já após o intervalo, Fits deu a primeira vantagem ao Benfica no placard na segunda parte e Caio Ruiz fixou o 3-3 final, aos 30 minutos.Assim, a formação comandada por Joel Rocha vê o Sporting fugir com a liderança isolada, tendo agora 63 pontos contra 65 dos leões.