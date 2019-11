Benfica entra a perder na Ronda de Elite da Liga dos Campeões

O Benfica entrou a perder esta quinta-feira na Ronda de Elite da UEFA Futsal Champions League, em Almaty, no Cazaquistão.A formação encarnada foi derrotada pelos italianos do Pesaro C/5, por 5-1, no primeiro jogo do Grupo C.O golo do Benfica foi assinado por Robinho.A equipa orientada por Joel Rocha volta a jogar já amahã, sexta-feira, às 10h30, diante dos espanhóis do El Pozo Múrcia.