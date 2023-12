Benfica está na final da Champions feminina

O Benfica aplicou uma goleada ao Marlène por 12-2 e garantiu o bilhete para a final da Liga dos Campeões feminina de futsal. A verdade é que as comandadas de Alexandre Pinto ao intervalo estavam a vencer apenas por 3-1, mas a necessidade de aumentar a diferença de golos (principal critério de desempate em caso de igualdade pontual) fez com que colocassem o pé no acelerador na 2ª parte e marcassem mais nove sem resposta. Os golos das encarnadas foram apontados por Leninha (15’), Raquel Santos (17’, 19’ e 38’), Janice (23’ e 35’), Sara Ferreira (23’ e 25’), Asmae Nabili (34’ p.b.), Angélica Alves (37’ e 39’) e Maria Pereira (39’), enquanto Sanne Brand (16’) e Aaike Verschoor (39’) faturaram para as holandeses. O jogo decisivo está agendado para hoje (19 horas), frente às italianas do Bitonto.