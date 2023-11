Benfica está na final four da Liga dos Campeões de futsal

Horas após bater o Kairat Almaty, por 3-2 , na segunda jornada do Grupo B da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, o Benfica garantiu o apuramento para a final four da competição, fruto do empate a três golos entre Prishtina e Dobovec no outro jogo do grupo, o que permite às águias terminaram no topo da classificação, independentemente do que possa acontecer na 3.ª e última jornada da Ronda de Elite.Os encarnados garantem, assim, a presença na final four da Champions pelo terceiro ano consecutivo.