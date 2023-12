Benfica estreia-se com vitória na Liga dos Campeões feminina de futsal

A equipa feminina de futsal do Benfica estreou-se esta terça-feira com uma vitória (4-3) na Liga dos Campeões - prova europeia não oficial - sobre o Bitonto C5 Femminile. As italianas entraram melhor na partida, com Renata Adamatti a inaugurar o marcador aos 3 minutos de jogo, mas as encarnadas responderam rapidamente, com três golos em quatro minutos (13', 14' e 17'), por Maria Pereira, Fifó e Raquel Santos.

O Bitonto C5 Femminile reagiu já na etapa final do jogo, com Diana Santos (37') a reduzir a diferença no marcador para apenas um golo, mas Sara Ferreira viria a desfazer as dúvidas sobre o vencedor do jogo a 45 segundos do final, com o 4-2. Ainda antes de a partida terminar, Renata Adamatti bisou para o 4-3 final.





? O SL Benfica derrotou o Bitonto por 4-3 na liga dos campeões de futsal feminino #Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/F3rzWn8ycC — Canal 11 (@Canal_11Oficial) December 19, 2023

Em declarações ao site oficial do Benfica, o treinador Alex Pinto salientou a dificuldade do encontro e do adversário, assumindo que a sua equipa, apesar de não ter entrado da melhor forma, soube dar a volta e colocar-se em vantagem."Jogo muito difícil, como já esperávamos, frente ao campeão italiano, que apresenta muita qualidade nas suas jogadoras e com a característica da guarda-redes subida, o que nos causou alguns problemas, mas também foi por aí que conseguimos virar o jogo e fazer um golo numa situação dessas. Entrámos mal, muita ansiedade, não fomos capazes de ser nós próprios nos primeiros oito minutos, mas depois, sim, com alguma calma e tranquilidade, com a rotação a acontecer durante a primeira parte, conseguimos entrar no jogo e ter bola. O facto de as italianas ficarem com cinco faltas cedo permitiu-nos também ter mais bola e construímos uma reviravolta, ao intervalo vencíamos por 3-1. Na segunda parte, já sabia, iríamos ter de sofrer, mas estes jogos são mesmo assim. Sofremos, mas estivemos bem na entrega, na atitude, na entreajuda, na forma disciplinada como estivemos em campo. A vitória ajusta-se bem, mas não significa rigorosamente nada. Há que recuperar e preparar-nos para um jogo muito difícil, amanhã [quarta-feira], frente ao campeão espanhol, o Burela", terminou.O Benfica defronta na sexta-feira (amanhã) o Pescados Rubén Burela, campeão da primeira edição do torneio (2021), em jogo a contar para a segunda jornada. A partida, que será disputada no Pavilhão Vista Alegre, tem início agendado para as 17 horas de Lisboa.