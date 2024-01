Benfica exige repetição da final da Taça da Liga: «Precedente gravíssimo para o futsal nacional»

O Benfica anunciou, em comunicado, que irá pedir junto da Federação Portuguesa de Futebol a repetição da final da Taça da Liga de futsal, perdida este domingo para o Sporting, por 4-2, e que ficou marcada pela invasão de campo de Taynan, que estava no banco de suplentes e interrompeu um contra-ataque dos encarnados na reta final do encontro.

O comunicado na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica expressa profunda revolta pela arbitragem desta noite na final da Taça da Liga, com sucessivas decisões que lesaram a verdade desportiva, prejudicaram o Benfica e que culminaram num precedente gravíssimo para o futsal nacional.

O jogador do Sporting, Taynan, saiu do banco de suplentes para interromper uma jogada perigosa do ataque do Benfica a menos de um minuto e meio do final da partida, com o resultado em 3-2.

O jogador foi apenas admoestado com cartão amarelo, quando as regras são claras e implicam, no mínimo, a sua expulsão.

Foi mais uma decisão errada e grave da equipa de arbitragem, uma vez mais com influência direta no resultado final e na atribuição do troféu.

Incompreensível, igualmente, que o mesmo jogador Taynan, que não mostrou estar à altura dos valores exigíveis no desporto, tenha visto ser-lhe atribuído o prémio de Homem do Jogo.

Dada a gravidade dos acontecimentos vividos nesta noite no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, o Sport Lisboa e Benfica vai até às últimas consequências para que uma inaceitável conduta antidesportiva não passe uma vez mais em claro e que o nível de arbitragem a que hoje assistimos não se repita.

O Sport Lisboa e Benfica irá interpor um protesto junto da Federação Portuguesa de Futebol e exige a repetição da final da Taça da Liga."