Benfica goleia e segue invicto no campeonato feminino

O Benfica goleou o Gondomar por 8-1, na 19ª jornada do campeonato feminino de futsal, com golos de Janice (2), Inês Matos (2), Fifó, Sara Ferreira, Angélica Alves e Raquel Santos.Com este triunfo, as encarnadas continuam invictas e isoladas na liderança da Liga Placard, com mais 8 pontos do que o Nun’Álvares, que bateu o Santa Marta por 3-2. Já o Sporting também goleou a Académica, por 9-1, e manteve-se no 3º posto, com 41 pontos.