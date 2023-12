Benfica goleia Sporting no dérbi de futsal feminino

O Benfica goleou esta segunda-feira o Sporting, por 8-1, na 13.ª jornada da 1.ª fase da Liga feminina de futsal. Uma primeira parte irrepreensível por parte das encarnadas, que ao intervalo venciam por 7-0 - após tentos de Inês Fernandes (4'), Fifó (7'), Janice Silva (14'), Sara Ferreira (17'), Angélica Alves (19'), Maria Pereira (20') e Raquel Santos (20') -, revelou-se decisiva.

No segundo tempo, as águias voltariam a faturar por Sara Ferreira (24'), com Júlia Santos a marcar, no mesmo minuto de jogo, o único golo das leoas na deslocação ao Pavilhão da Luz.

Com este resultado, o Benfica segue isolado no topo da tabela classificativa, agora com 39 pontos, mais três do que o Nun'Álvares (36). Já o Sporting é 7.º classificado, com os mesmos 18 pontos que somava à entrada para esta jornada.

Na próxima ronda, o Benfica defronta o Santa Luzia, enquanto que o Sporting recebe o Águias de Santa Marta.