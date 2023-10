Benfica isola-se na liderança do campeonato de futsal feminino

O Benfica foi a Fafe bater o Nun'Álvares por 2-1 e isolou-se na liderança da Liga Placard feminina, com seis vitórias em seis jornadas. Fifó e Raquel Santos marcaram para as encarnadas e Cátia Morgado reduziu para as nortenhas. "Fomos competentes, rigorosos e disciplinados. Soubemos gerir o jogo contra uma equipa que trabalha muito bem no futsal feminino. São jogos como este que nos fazem crescer", salientou o técnico Alexandre Pinto. Já Luís Silva, treinador do Nun’Álvares, lamentou a má entrada da sua equipa. "Os erros pagam-se caro contra estas equipas. Depois até tivemos uma excelente reação", considerou.