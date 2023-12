Benfica marca 19 no futsal feminino

O Benfica goleou a Académica (19-0) e segue na liderança da liga feminina de futsal só com vitórias, ao fim de 14 jogos. Com este resultado, as encarnadas chegaram aos 100 golos no campeonato. A 15ª jornada, que arrancou na quinta-feira com o triunfo do Sporting sobre o Atlético por 4-2, conclui-se hoje.