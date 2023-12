Benfica não facilita e goleia Barbarense

Detentor da Taça da Liga, o Benfica foi aos Açores impor a sua superioridade de forma natural. A equipa de Mário Silva marcou logo dois golos em dois minutos e fixou um esclarecedor 0-4 ao intervalo. A vantagem foi ampliada na segunda parte, com um toque delicioso de calcanhar de Arthur e mais finalizações de Chishkala e duas de Jacaré. Ninguém quis perder a primeira visita do Benfica à Ilha Terceira (que já tinha recebido a equipa de futebol dos encarnados para a Taça de Portugal) e o pavilhão de Angra do Heroísmo praticamente esgotou com 1.400 espectadores. Se a maioria foi encarnada nas bancadas, a hegemonia foi da mesma cor na quadra, apesar da abnegação do Barbarense, líder da Série B da 2ª divisão, que só resistiu seis minutos. A lei do mais forte foi impiedosa, porque o Benfica levou muito a sério a passagem aos ‘quartos’ da prova.