Benfica oficializa saída de Pulpis do comando técnico da equipa de futsal

O Benfica oficializou, durante a noite desta terça-feira, a saída de Pulpis do comando técnico da equipa masculina de futsal. O treinador espanhol, de 48 anos, abandona a equipa ainda antes de terminar a segunda temporada.Os recentes resultados no campeonato (três derrotas nos últimos cinco jogos) terão sido determinantes para a saída do técnico espanhol, que deixa assim a equipa na 3.ª posição da Liga Placard, atrás de Sporting e Sp. Braga.Em comunicado, o Benfica informa que o novo timoneiro será anunciado em tempo oportuno.De recordar que o Benfica recebe o Portimonense já este sábado, em jogo da 18.ª jornada da Liga Placard."O Sport Lisboa e Benfica informa que, por mútuo acordo, o treinador Pulpis deixa, a partir de agora, de orientar a equipa sénior masculina de futsal.O Clube agradece o profissionalismo demonstrado por Pulpis ao longo da sua ligação ao Benfica e enaltece a atitude exemplar do técnico na hora da saída, deixando votos de sucesso para o seu futuro.O Sport Lisboa e Benfica anunciará oportunamente o futuro treinador da equipa de futsal", pode ler-se.