Benfica opera reviravolta ante o Sp. Braga e garante final da Taça da Liga

O Benfica assegurou a presença na final da Taça da Liga de futsal, depois de este sábado ter vencido, por 6-1, o Sporting de Braga, numa goleada desenhada através de uma reviravolta.



Os encarnados, que agora vão encontrar no derradeiro jogo da competição, este domingo (21:00), o Quinta dos Lombos, que eliminou o Sporting, até permitiram uma boa entrada dos minhotos, mas tiveram, depois, uma reação letal, numa partida emotiva onde o resultado final é demasiado castigador para os bracarenses.

O ritmo frenético deste desafio foi sentido desde o início, com várias aproximações às duas balizas, e condizentes oportunidades de golo, que surpreendeu que o marcador só fosse inaugurado aos 10 minutos, pelos minhotos, num forte tiro de Allan, que apanhou desprevenidos todos os oponentes.

No entanto, a festa dos minhotos não durou muito, porque num espaço de dois minutos a reação do Benfica foi 'letal', com os comandado de Pulpis a operarem a reviravolta com nota artística.

Primeiro numa assistência primorosa de Bruno Coelho para Carlos Monteiro desviar para o empate, e, logo no minuto seguinte, um golo do guarda-redes Léo Gugiel, de baliza a baliza, perante a descompensação dos nortenhos, a dar volta ao marcador.

Forçado a reagir, o Sporting de Braga regressou para o segundo tempo mais adiantado e atrevido, mas, sem eficácia, acabou por ceder maior espaço na retaguarda, algo que o Benfica tentava capitalizar, com recurso a bolas longas. Assim foi aos 25 minutos, quando Jacaré encontrou uma 'auto-estrada' pelo corredor direito, só parando com um forte remate que valeu o terceiro golo ao conjunto lisboeta.

O tento quebrou animicamente com o conjunto de Braga, que, pouco depois, voltou a claudicar defensivamente, permitindo que um contragolpe dos 'encarnados' resultasse no 4-1, assinado por Gonçalo Sobral.

As precipitações do Sporting de Braga pareciam não ter fim, e já depois de meia-hora o Benfica chegou a mão cheia de golos, com o guardião contrário Deivid a ser displicente num domínio de bola, quando estava adiantado, e a permitir que Rocha emendasse para o 5-1

Com tão pronunciada desvantagem, a equipa de Joel Rocha arriscou tudo com um 5x4, mas além de não obter resultados práticos e ainda concedeu que Bruno Cintra fechasse o marcador com o 6-1.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Sporting de Braga -- Benfica, 1-6.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

1-0, Allan, 10 minutos.

1-1, Carlos Monteiro, 11.

1-2, Léo Gugiel, 12.

1-3, Jacaré, 25.

1-4, Gonçalo Sobral, 28.

1-5, Rocha, 32.

1-6, Bruno Cinta, 39.

Equipas:

- Sporting Braga: Deivid, Tiago Sousa, Rudi, Robinho e Gaúcho. Jogaram ainda Fábio Cecílio, Tiago Brito, Ricardo Lopes, Allan, Rúben Santos e Tiago Correia.

Treinador: Joel Rocha.

- Benfica: Léo Gugiel, Gonçalo Sobral, Arthur, Lúcio Rocha e Rocha. Jogaram ainda Afonso Jesus, Bruno Cintra, Diego Nunes, Chishkala, Carlos Monteiro, Bruno Coelho e Jacaré-

Árbitros: Eduardo Coelho (Viseu) e Pedro Costa (Coimbra).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robinho (17), Chishkala (18), Gaucho (38), Carlos Monteiro (38) e Rúben Santos (40)