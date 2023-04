Benfica perde em casa com o Fundão na ressaca da vitória na Taça de Portugal

O Benfica foi este sábado surpreendido pelo Fundão, na 20ª jornada da liga de futsal, perdendo em casa (4-5), no Pavilhão da Luz. A cerca de 30 segundos do fim do encontro, com os encarnados a jogar no 5x4, apesar do empate no marcador, Mário Freitas, aproveitou um mau passe das águias e marcou do seu meio-campo para uma baliza deserta de guarda-redes.Gonçalo Sobral, Rocha, Arthur e Jacaré fizeram os golos da equipa de Mário Silva, na ressaca da conquista da Taça de Portugal, na final ante o Sporting.Pela formação de Nuno Couto, destacou-se Bebé, com um hat-trick.Assim, o Benfica perde ainda mais distância para o duo da frente, estando agora a nove pontos do líder Sporting (53) e a seis pontos do 2º classificado Sp. Braga (50). O Fundão é 7º classificado com 31 pontos em 20 jornadas.