Benfica renova com Marta Costa

O Benfica anunciou esta quinta-feira a renovação contratual com a guarda-redes Marco Costa, que desta forma avança para a nona temporada de águia ao peito (no ano passado esteve cedido ao Leões de Porto Salvo).

Ao site oficial do clube da Luz, a guardião de 22 anos assume encarar este momento como um voto de confiança e não escondeu o orgulho por continuar de águia ao peito. "Estou muito feliz. É mais um ano e um voto de confiança. É um orgulho vestir esta camisola, estar com estas atletas e equipa. No ano passado conseguimos mostrar a nossa união e espero que para o ano seja igual e que consigamos trazer mais alegrias aos benfiquistas", sublinhou a guardiã, que abordou ainda o facto de já levar oito temporadas nas águias.

"São algumas épocas a vestir a camisola e a trabalhar com as mesmas pessoas, o que tem trazido boas coisas", assumiu a jogadora, que na época passada ajudou a equipa da Luz a sagrar-se pentacampeã nacional, a vencer a Supertaça e garantir presenças nas finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal. E para 2022/23 o objetivo é fazer igual ou melhorar. "Queremos ganhar aquilo que ficou para trás. Vai ser por aí. As Taças que deixámos para trás têm de ser nossas. Vamos trabalhar para isso e para fazermos o hexacampeonato".