Benfica sofre quarta derrota no campeonato ao perder em casa do Eléctrico

O Benfica sofreu este domingo a quarta derrota na Liga Placard (em 12 jornadas), ao perder por 2-1 na deslocação ao reduto do Eléctrico.Garrincha (26') e Ferrugem (33') marcaram para a equipa de Ponte de Sor, tendo pelo meio Ivan Chishkala (27') feito o único tento da formação encarnada.Contas feitas, o Benfica mantém os 24 pontos que tinha no arranque da ronda e pode ver o Sporting abrir uma margem de 10 pontos no topo da tabela (os leões visitam o reduto do 2.º colocado Sp. Braga na segunda-feira).