Benfica-Sp. Braga no arranque da 'final 8' da Taça da Liga de futsal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benfica e Sporting de Braga vão protagonizar o jogo mais mediático dos quartos de final da Taça da Liga de futsal, cuja 'final a oito' vai decorrer entre 18 e 21 de janeiro, na Póvoa de Varzim.

Os encarnados, detentores do troféu e terceiros na Liga, defrontam os vice-líderes do campeonato, num sorteio hoje realizado na cidade do futebol e que ditou ainda um promissor Sporting-AD Fundão.

Nas condicionantes do sorteio, o facto de Sporting e Sporting de Braga, primeiro e segundo classificados no final da primeira volta do campeonato, não se poderem defrontar.

Os quartos de final decorrem em 18 de janeiro e as meias-finais dois dias depois, sendo que a sorte das meias-finais ditou que Benfica e Sporting, que têm dominado a modalidade, só poderão encontrar-se na final.

No computo geral, Benfica e Sporting repartem equitativamente os oito títulos em disputa: na derradeira final, em 29 de janeiro de 2023, os encarnados bateram a Quinta dos Lombos por 3-0.

- Programa da 'final a oito' da Taça da Liga:

Quartos de final

- Quinta-feira, 18 jan:

Jogo 1: Sporting - Fundão

Jogo 2: Benfica - Sporting de Braga

Jogo 3: Belenenses - Torreense

Jogo 4: Leões Porto Salvo - Caxinas

Meias-finais:

- Sábado, 20 jan:

Jogo 5: Vencedor Jogo 3 - vencedor Jogo 2

Jogo 6: Vencedor jogo 1 - vencedor Jogo 4

Final:

- Domingo, 21 jan:

Vencedor Jogo 5 - vencedor Jogo 6