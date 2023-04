Benfica vence Nun’Álvares e conquista a Taça de Portugal feminina

Depois das conquistas da Supertaça e da Taça da Liga, o Benfica ergueu agora a Taça de Portugal feminina de futsal. No jogo decisivo, o conjunto orientado por Alex Pinto bateu o Nun’Álvares por 4-1, tendo os golos do encontro sido marcados por Janice, Leninha, Inês Fernandes, Fifó (Benfica) e Carla Vanessa (Nun’Álvares).

Num duelo entre as duas equipas que têm dominado a modalidade em Portugal, a formação encarnada adiantou-se no marcador logo à passagem do minuto 3, isto após um bom lance de Janice que foi finalizado com um toque subtil. Se o bom arranque entusiasmou, a verdade é que o resto da 1ª parte foi jogada num ritmo relativamente baixo e sem que existissem grandes oportunidades de golo. Dessa forma, a diferença mínima manteve-se até ao descanso.

Na etapa complementar, a toada do jogo parecia que se estava a manter, mas o tento de Leninha, aos 29’, teve o condão de animar a partida. Assim, logo aos 31’, Carla Vanessa aproveitou da melhor forma uma perda de bola de Sara Ferreira em zona proibida e reduziu a desvantagem fafense para 2-1. Apesar da pressão exercida pela formação de Pedro Nobre, o Benfica aguentar e respondeu mesmo com novo golo, desta vez à passagem do minuto 34. Após uma bela jogada de ataque entre Inês Matos e Maria, a capitã Inês Fernandes rematou sem hipóteses para Maria Odete. O quarto e último golo, da autoria de Fifó, surgiu numa altura em que o Nun’Álvares já atuava em 5x4.

Com este resultado, o Benfica conquista a 6ª Taça de Portugal da sua história.