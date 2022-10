Benfica vence Uragan e assegura presença na Ronda de Elite da Liga dos Campeões

Os portugueses apuraram-se ao cabo de duas rondas, com seis pontos, num fase onde se apuram os três melhores classificados em grupos de quatro adversários.



Na última partida, que se disputará no sábado, a formação lisboeta irá tentar confirmar o 1º lugar do grupo diante dos romenos do United Galati.

O Benfica bateu esta quinta-feira o Uragan, da Ucrânia, por 4-1, e confirmou a presença na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal. A formação de Pulpis alcançou o segundo triunfo na Ronda Principal, depois de ter batido os húngaros do Haladás também (por 3-1).Hoje, as águias marcaram, no jogo disputado na Roménia, por Gonçalo Sobral, Silvestre Ferreira, Afonso Jesus e Bruno Cintra. Nazar Shved fez o golo de honra dos ucranianos.