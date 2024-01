Benfica visita Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica, campeão nacional em título e detentor do troféu, visita o Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal feminina de futsal, determinou esta quarta-feira o sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

As águias, que contam com sete taças de Portugal em nove edições da competição, procuram esta temporada revalidar o troféu, que na última época conquistaram diante do Nun'Álvares (4-1), equipa que foi também vice-campeã nacional.

O sorteio definiu ainda que o Nun'Álvares irá receber nos oitavos de final da Taça a formação do Gafanha.

Os oitavos estão agendados para 3 de fevereiro e incluem ainda os jogos Leões Porto Salvo-Novasemente, Feijó-Santa Luzia, São João-Águias Santa Marta, Sociedade 03 de agosto-Torreense, Braga-Académica e Parchalense-Maia.