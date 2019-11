Benfica volta a perder na Ronda de Elite da Liga dos Campeões europeus e é afastado

O Benfica sofreu esta sexta-feira nova derrota no Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de Futsal. A equipa encarnada perdeu por 4-2 com El Pozo Murcia na 2.ª jornada e fica assim sem hipóteses de passar à próxima fase.Depois da derrota frente ao Pesaro Calcio , o Benfica voltou hoje a ser derrotado na Liga dos Campeões de futsal, não tendo qualquer ponto conquistado.Chaguinha (aos 7 minutos) e Fernandinho (aos 39') foram os autores dos golos encarnados.O Benfica encerra a sua participação no grupo C da ronda de Elite no domingo, frente à formação anfitriã do Kairat Almaty, vice-campeã em título.