Benfiquistas Robinho e Chishkala colocam Rússia nos 'quartos' do Mundial de futsal

A Rússia, finalista da última edição, e Marrocos asseguraram esta quarta-feira as primeiras vagas nos quartos de final do Campeonato do Mundo de futsal de 2021, ao eliminarem Vietname e Venezuela, respetivamente, nos 'oitavos'.

Os russos, que perderam a final de 2016 diante da Argentina, venceram os vietnamitas por 3-2, com golos dos benfiquistas Robinho e Iván Chishkala, este com um bis, enquanto Dac Huy Nguyen e Duc Hoa Pham reduziram para os asiáticos.

Nos quartos de final da prova, que decorre na Lituânia, a Rússia poderá reeditar a final da última competição, já que terá pela frente o vencedor do encontro entre os argentinos e o Paraguai, que se defrontam na quinta-feira.

Marrocos, que se cruzou com Portugal na fase de grupos, também carimbou a passagem à próxima fase, depois de bater a Venezuela pelo mesmo resultado (3-2), graças a um hat-trick de Soufiane El-Mesrar, atenuado por golos de Jesus Viamonte e Milton Francia.

Na próxima eliminatória, os marroquinos têm duelo marcado com Brasil ou Japão, que se defrontam também na quinta-feira.

Portugal, que venceu o Grupo C do Mundial'2021, joga com a Sérvia, na sexta-feira, a partir das 18:00 (hora de Lisboa), em Kaunas, em outro dos embates dos oitavos de final.

O Campeonato do Mundo de futsal decorre na Lituânia até 3 de outubro.