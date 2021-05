Bernardo Paçó, Tomás Paçó e Zicky Té renovam contrato com o Sporting

Bernardo Paçó, Tomás Paçó e Zicky Té, jogadores que recentemente ajudaram o Sporting a conquistar a Liga dos Campeões de futsal, renovaram contrato com os leões, todos por mais três temporadas, anunciou o emblema de Alvalade.Os três jogadores fizeram toda a sua formação no Sporting e esta temporada estiveram pela primeira vez na equipa principal do clube, liderada pelo técnico Nuno Dias.





"Temos uma estratégia definida, que é reter os melhores atletas da formação e levá-los até patamares elevados. Os atletas reconhecem isso, têm vontade de demonstrar aqui o seu potencial e, quando assim é, é muito fácil chegar a acordo. Fico muito contente com esta renovação por três anos, porque dá margem para eles crescerem ainda mais", disse o diretor do futsal do Sporting, José Almeida.O pivô Zicky Té, de 19 anos, soma 16 golos em toda a época e foi eleito o melhor jogador da fase final da Liga dos Campeões, numa temporada em que também foi chamado à seleção portuguesa pela primeira vez.Tomás Paçó, fixo de 21 anos, leva 12 golos e também passou a fazer parte das escolhas do selecionador Jorge Braz na equipa de Portugal, enquanto o seu irmão gémeo Bernardo tem sido habitual suplente do brasileiro Guitta na baliza 'leonina'.