Bernardo Ribeiro e a Record International Masters Futsal: «Competição que marca a diferença»

O Record International Masters Futsal tem no nosso jornal um parceiro de há longo tempo e o diretor, Bernardo Ribeiro, explica, em poucas palavras, porquê: "Como poderíamos não querer estar ligados ao melhor torneio de futsal do Mundo?"

A prova surge com um novo figurino em 2023, registando a presença de seis equipas, que cumprirão cada uma três jogos. O somatório final de pontos definirá a classificação. "O aumento do número de participantes é mais um passo em frente e importa destacar a qualidade dos participantes, pois teremos em Portimão os quatro conjuntos presentes na última final four da Liga dos Campeões e ainda o Kairat, uma das formações mais poderosos a nível mundial, e o Sp. Braga, em estreia, num prémio para o crescimento registado nos últimos anos, expresso na capacidade para se bater com Sporting e Benfica", salientou Bernardo Ribeiro.

"Esta competição marca a diferença no panorama desportivo português, fruto de uma organização de excelência", concluiu o diretor de Record.