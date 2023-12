'Bomba' no futsal: Guitta estará a caminho do Benfica

A saída de Guitta do Sporting, no último verão, deu-se de forma algo conturbada. Agora, de acordo com o portal 'Leonino', o guarda-redes pode voltar a Portugal para representar... o futsal do Benfica.Na origem da separação com os leões esteve, segundo o guardião, uma proposta de renovação do clube "abaixo" do que ganhava com o contrato que expirou este ano. Todavia, depois desse comentário público de Guitta, o Sporting desmentiu, garantindo que tanto o jogador como o seu empresário pretenderam "melhorar substancialmente as condições", pelo que o clube, em contrapartida, propôs mantê-las. Certo é que o experiente futsalista, de 36 anos, acabou por assinar com o Ukhta, da Rússia. O futuro é, então, uma incógnita, mas por agora o guarda-redes está ao serviço da seleção do Brasil., o empresário de Guitta negou a transferência, frisando que o guarda-redes tem contrato com o Ukhta.