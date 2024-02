Brasil bate Argentina e conquista Copa América de futsal com a ajuda de três jogadores do Benfica

O Brasil conquistou este sábado a Copa América de futsal ao bater, na final, a Argentina por 2-0. A seleção canarinha contou, ao longo do torneio, com algumas caras conhecidas da modalidade em Portugal, como Diego Nunes e Arthur, que atualmente atuam no Benfica, assim como Diego Roncaglio, que já jogou nas águias, e Rocha, antigo pivô do Sporting que também está ao serviço dos encarnados esta temporada. O guarda-redes Guitta, que defendeu os leões entre 2018 e 2023, esteve igualmente na equipa.Os golos da final foram apontados por Pito, aos 9 minutos, e por Rafa Santos, aos 40'.