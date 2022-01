Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Brasil é o mais representado... no Euro'2022: os jogadores naturalizados na prova que Portugal quer vencer Itália é a seleção com mais jogadores provenientes do outro lado do Atlântico





• Foto: Instagram Léo Higuita