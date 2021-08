Bruno Cintra reforça equipa de futsal do Benfica

O jogador Bruno Cintra, ex-Sp. Braga, vai reforçar a equipa de futsal do Benfica, depois de cinco temporadas ao serviço dos minhotos, anunciaram este domingo os encarnados.

"Sou um jogador aguerrido, de velocidade, com muita potência e capacidade de explosão. É isso que os adeptos podem esperar de mim", realçou o ala de 27 anos, em declarações reproduzidas no site do Benfica.

Bruno Cintra mostrou entusiasmo com um novo desafio, frisando que chega a "um clube que luta em todas as competições para ser campeão".