Bruno Coelho de regresso ao Benfica: «Vestir esta camisola é uma honra e um orgulho»

Oficial. Bruno Coelho está de regresso ao Benfica após experiências no ACCS (França) e no FF Napoli (Itália). O contrato é válido por duas épocas."É mais um dia que, para mim, é histórico. Tinha dito, quando saí, que era um 'até já'. Felizmente as coisas proporcionaram-se para poder voltar e estou feliz por regressar a casa, bem como a minha família. Espero ser uma boa solução para o Benfica", refere Bruno Coelho à BTV, acrescentando: "Poder vestir esta camisola é uma honra e um orgulho"."Sei do que sou capaz, confio nas pessoas que estão na secção de Futsal e no Benfica. As coisas proporcionaram-se para voltar, e ainda bem. Vou estar aqui nos próximos dois anos [até 2024] e vou continuar a dar o máximo por esta camisola", garante o internacional português.Bruno Coelho lembra que sempre sentiu o carinho dos adeptos do Benfica. "Vejo o futebol, as modalidades e os adeptos pediam-me para voltar, porque seria bom para o Benfica. Sempre tive essa esperança e é gratificante ser reconhecido pelo meu trabalho, por toda a minha entrega ao jogo. Espero continuar a fazê-lo para que as pessoas continuem a ter orgulho no meu trabalho", revela.E termina: "Eu amo o Benfica! Estou muito orgulhoso por voltar e feliz por as pessoas confiarem em mim e me darem a oportunidade de poder continuar a lutar pelo meu Benfica, pelo nosso Benfica."