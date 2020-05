Bruno Coelho deixa Benfica e ruma a clube francês

O Benfica anunciou esta terça-feira a saída de Bruno Coelho, que vai rumar a uma equipa francesa.





O futsalista esteve 9 épocas ao serviço do clube encarnado, as últimas três como capitão. Ganhou 3 campeonatos nacionais, 3 Taças de Portugal, 3 Taças da Liga e 4 Supertaças."Vou para França, vou para Paris. Vou para perto do Ricardinho, vai ser giro. Estou bastante ansioso e motivado. É um novo projeto, um novo objetivo e inclui o melhor do mundo. Vai ser espetacular, esperamos nós. Vamos ter de fazer por isso, com muito trabalho. Falo com ele todos os dias, parecemos duas namoradas", afirmou, entre risos, aos meios de comunicação do Benfica.