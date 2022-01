Bruno Coelho e Zicky Té testam positivo à Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional de futsal iniciou esta quarta-feira a preparação para o Euro'2022 com apenas 12 dos 14 jogadores convocados pelo selecionador Jorge Braz.

O ala Bruno Coelho (Nápoles) e o pivô Zicky Té (Sporting) testaram positivo à Covid-19 e vão juntar-se aos restantes companheiros na segunda fase do estágio, já em Rio Maior, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol. Bruno Coelho encontra-se a recuperar em solo italiano.





Portugal é o atual campeão europeu e vai iniciar a defesa do título no dia 19, frente à Sérvia, no jogo de abertura da prova e referente ao grupo A. A Seleção Nacional vai ainda defrontar a Holanda (país anfitrião) e a Ucrânia.