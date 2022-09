Bruno Coelho: «Este é um título importante para nós»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Do lado do Benfica, Bruno Coelho reconhece que vencer a Supertaça frente ao rival Sporting pode ser o mote para uma temporada bem sucedida. "Têm sido tempos difíceis. Este é um título importante para nós, pois dar-nos-á muito mais confiança para continuarmos o nosso caminho. Sabemos perfeitamente que neste tipo de jogos quem errar menos está mais perto de vencer", destacou o ala, de 35 anos, que está de regresso aos encarnados e logo com a responsabilidade de assumir a braçadeira de capitão, após a saída de Robinho.