Bruno Coelho: «Nunca pensei sair do Benfica, é uma oportunidade que quero aproveitar»

Bruno Coelho vai agora ser colega de equipa de Ricardinho em França, ao serviço do ACCS. O capitão das águias explicou que ao estar "no melhor clube do Mundo" nunca tinha pensado em sair.





"É difícil porque eu também sou adepto e sócio do clube e quando vejo um jogador que gosto a sair também me pergunto a razão para ele sair quando já está no melhor clube do mundo. É um bocado pôr-me na pele do adepto e do sócio e tentar explicar que isto é a nossa vida, o nosso trabalho. Eu mesmo também nunca pensei que saísse do Benfica. É uma oportunidade que eu quero aproveitar e desfrutar. Este também era um dos meus objetivos, jogar fora de Portugal e conhecer outra cultura", reiterou em declarações ao site dos encarnados.O internacional português, de 32 anos, prometeu que irá voltar ao clube da Luz e que vai "estar sempre com a camisola vestida."Vou estar sempre com a camisola vestida, o meu sangue é vermelho, não é de outra cor. 'Despedir' é uma palavra um pouco dura porque quando falei com as pessoas no Benfica eu não me despedi. Eu disse que queria voltar, quero acabar a minha carreira no Benfica, e se assim for possível, se estiver nas condições físicas necessárias e se as pessoas que na altura estiverem no Benfica me quiserem, eu voltarei para junto da minha família. Não é despedir, é dizer um 'até já'. Voltarei mais forte, mais capaz, e só tenho a agradecer ao clube, às pessoas que fui conhecendo. Agradecer também ao presidente, toda a confiança e condições que nos deu para trabalhar, o trabalho que tem feito é excecional, em todas as secções, em todas as modalidades. Nós, enquanto atletas, e eu também enquanto capitão do Benfica, só temos a agradecer", reiterou o experiente ala.