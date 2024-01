Bruno Pinto chamado à Seleção para substituir o lesionado Tiago Brito

Bruno Pinto, do Leões de Porto Salvo, foi chamado pelo selecionador nacional Jorge Braz para integrar o estágio da Seleção Nacional de futsal em Matosinhos, tendo em vista os dois encontros de preparação para o Mundial'2024, contra o Japão, nos dias 3 e 5 de fevereiro.O ala, de 30 anos, entra para o lugar de Tiago Pinto, do Sp. Braga, que se apresentou com limitações num pé e acabou por ser dispensado. Esta será a estreia de Bruno Pinto em convocatórias de Portugal, depois de 11 jogos com 5 golos pelos sub-21 entre 2012 e 2014.