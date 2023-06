Bruno Silva: «Nun'Álvares é das poucas equipas que no momento consegue fazer frente ao Benfica»

Bruno Silva salientou a qualidade do plantel do Benfica após a derrota de Nun'Álvares () no primeiro jogo da final do campeonato feminino de futsal."O Benfica é uma equipa que dominou 98% dos seus jogos, para não dizer 100%, e vínhamos aqui um pouco na tentativa de combater isso. Sabemos que é difícil, porque as atletas do Benfica têm muita qualidade", disse, em declarações após a final do encontro.Ainda assim, o técnico da formação de Fafe sublinhou a força das suas jogadoras. "O Nun'Álvares é das poucas equipas que no momento consegue fazer frente à equipa do Benfica. Sabemos que, mesmo assim, ainda existem algumas diferenças, é notório principalmente a nível físico, pois na qualidade não temos por onde nos queixarmos", acrescentou, salientando a importância de uma resposta no jogo 2: "Queremos galvanizar a equipa e dar uma resposta, que é importante para não deixar a eliminatória ir para 2-0, e continuamos a acreditar, elas têm trabalhado muito bem e estão de parabéns também".