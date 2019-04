Campeões europeus de futsal recebidos na Câmara de Lisboa: siga a festa do Sporting em direto

17h41 - Os campeões europeus mostram o troféu na Câmara Municipal de Lisboa. Adeptos dos Sporting entoam cânticos.







17h36 - É agora a vez de Frederico Varandas. "Pedir desculpa por não estarmos com a apresentação que esta cerimónia merecia", refere. "Este título para o Sporting é muito importante. tem grande significado. O Sporting procurava este título há mais de 10 anos. À quarta foi de vez, com grande dignidade. A primeira Champions de Futsal é do Sporting, de um clube que graças a Deus para o desporto português existe. O Sporting não tem fronteiras mas é aqui que é sediada a nossa casa. Vamos continuar a dignificar Lisboa e Portugal", frisou.



17h33 - "Parabéns Sporting, parabéns campeões europeus de futsal", diz Fernando Medina. "O título é vosso e só posso deixar o voto que seja o primeiro de muitos nesta competição", prossegue, destacando "o muito trabalho e competência" e dizendo que este troféu "reflete o lema do Sporting".



17h32 - Arranca a cerimónia.



17h31 - Fernando Medina cumprimenta os jogadores um a um.



17h27 - Campeões europeus de futsal já estão no Salão nobre.



17h25 - Nuno Dias fala em "grande orgulho e felicidade"







17h22 - João Matos aproxima-se dos adeptos e mostra o troféu. 17h48 - Miguel Albuquerque fala em "dever cumprido" e "heróis" e diz que agora o objetivo é ganhar de forma contínua, falando já na próxima Champions.17h41 - Os campeões europeus mostram o troféu na Câmara Municipal de Lisboa. Adeptos dos Sporting entoam cânticos.17h40 - É entregue uma camisola do Sporting autografada a Fernando Medina.17h36 - É agora a vez de Frederico Varandas. "Pedir desculpa por não estarmos com a apresentação que esta cerimónia merecia", refere. "Este título para o Sporting é muito importante. tem grande significado. O Sporting procurava este título há mais de 10 anos. À quarta foi de vez, com grande dignidade. A primeira Champions de Futsal é do Sporting, de um clube que graças a Deus para o desporto português existe. O Sporting não tem fronteiras mas é aqui que é sediada a nossa casa. Vamos continuar a dignificar Lisboa e Portugal", frisou.17h33 - "Parabéns Sporting, parabéns campeões europeus de futsal", diz Fernando Medina. "O título é vosso e só posso deixar o voto que seja o primeiro de muitos nesta competição", prossegue, destacando "o muito trabalho e competência" e dizendo que este troféu "reflete o lema do Sporting".17h32 - Arranca a cerimónia.17h31 - Fernando Medina cumprimenta os jogadores um a um.17h27 - Campeões europeus de futsal já estão no Salão nobre.17h25 - Nuno Dias fala em "grande orgulho e felicidade"17h24 - Nuno Dias é abraçado pelos adeptos, que pedem ao treinador a conquista do campeonato.17h22 - João Matos aproxima-se dos adeptos e mostra o troféu.

Apoiantes de BdC Apoiantes de BdC

?? Informações sobre a festa de recepção aos Campeões Europeus de Futsal.



Contamos contigo, Sportinguista! #FutsalSCP pic.twitter.com/MdoBvjWcf9 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 29, 2019

See the moment @Sporting_CP became the first club to lift the new #UCLFutsal trophy



Watch Almaty 2019 highlights

https://t.co/oSlgu3qmhs pic.twitter.com/alx0tzjiPK — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) April 29, 2019

17h19 - Autocarro chega agora à Câmara Municipal de Lisboa. O capitão João Matos é o primeiro a sair. Os adeptos presentes gritam: "Campeões, campeões".17h15 - Autocarro já está muito perto da Câmara Municipal de Lisboa. Alguns adeptos incentivam a equipa.A receção na Câmara Municipal de Lisboa está prevista para as 17h30.17h07 - O autocarro desce a Avenida da Liberdade e ouve-se a buzina de outros carros numa manifestação de apoio à equipa.17h04 - Junto à Câmara de Lisboa estão alguns adeptos do Sporting à espera da equipa.17h03 - O autocarro passa pela Avenida da República e ouve-se as buzinas de vários carros.16h55 - O autocarro já deixou Alvalade rumando agora à Câmara Municipal de Lisboa.16h47 - O autocarro do Sporting está agora parado junto ao Estádio José Alvalade, não sido ainda data qualquer explicação face à alteração do percurso.16h30 - Durante a viagem do autocarro do Sporting entre o aeroporto e a Câmara Municipal de Lisboa, Erick fez umas divertidas entrevistas aos companheiros, em direto para a Sporting TV. Saiba aqui o que disseram Veja aqui as melhores imagens da onda verde em torno da equipa leonina.16h20 - Dentro do autocarro, o ambiente é de grande entusiasmo, com os jogadores do Sporting a dizerem esperar muitos adeptos quando chegarem ao Pavilhão João Rocha (19 horas).16h15 - O autocarro passa agora pelo Marquês de Pombal.16h11 - O capitão João Matos leva a taça; está ao lado do motorista e do treinador, Nuno Dias.16h07 - Dentro do autocarro os ânimos serenaram um pouco; Frederico Varandas vai a olhar para o telemóvel; Miguel Albuquerque (diretor geral das modalidades) fala ao telefone.16h04 - Muitos automobilistas saúdam os campeões europeus com sonoras buzinadelas.15h59 - Segue o autocarro pelas ruas de Lisboa, em direção à Câmara, escoltado pela PSP.15h58 - O veículo é efusivamente saudado pelos adeptos que aguardavam a equipa; dentro do autocarro os jogadores retribuem o carinho e acenam.15h56 - O autocarro já está em marcha.15h55 - A viagem desde o Cazaquistão foi longa, mas os jogadores não parecem estar cansados. Cantam e dançam, agora dentro do autocarro do Sporting.15h53 - Os jogadores saem do autocarro a dançar e exibem as medalhas para as câmaras de televisão; o ambiente é de euforia!15h51 - A equipa chega num autocarro amarelo do aeroporto e prepara-se para entrar no veículo do clube; Frederico Varandas é o primeiro a sair e cumprimenta os dirigentes presentes.15h30 - Há um grupo de apoiantes de Bruno de Carvalho que fez questão de marcar presença nesta chegada dos campeões europeus de futsal, o que está a gerar alguma tensão entre os adeptos. "A culpa é do Bruno", pode ler-se num cachecol exibido por um dos presentes.15h15 - O avião já aterrou em Lisboa. A postos estão o autocarro dos leões e os batedores da PSP, que vão conduzir a equipa até à Câmara Municipal de Lisboa. À espera da comitiva, que integra o presidente Frederico Varandas, estão João Sampaio e Miguel Afonso, ambos do Conselho Diretivo do Sporting.14h57 - Já há muitos adeptos junto ao aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa.14h45 - Está prevista a presença dos campeões no Pavilhão João Rocha, às 19 horas. As portas do recinto abrem às 18h00.- Em nota enviada à comunicação social, a autarquia lisboeta anuncia que a homenagem decorrerá no Salão Nobre da edilidade, onde Medina receberá a equipa leonina, que chega hoje a Portugal após o triunfo conquistado na 'final four' da Liga dos Campeões, disputada em Almaty, um título inédito para o Sporting.- O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, vai receber esta segunda-feira, pelas 17h30, a formação leonina.- Na quarta presença dos leões na final da prova, a terceira consecutiva, o Sporting marcou pelos internacionais italianos Cavinato (22 minutos) e Alex Merlim (27), enquanto o cazaque Douglas Júnior (38) reduziu para o Kairat, o que permitiu ao Sporting juntar-se no historial de vencedores da prova ao rival Benfica, que ergueu o troféu em 2009/10, quando se designava UEFA Futsal Cup.- A equipa de futsal do Sporting, que se sagrou no domingo, ao vencer na final o Kairat Almaty por 2-1, chega esta tarde a Lisboa, por volta das 15h20 horas, proveniente do Cazaquistão.