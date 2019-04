Cardinal e a medalha de campeão europeu pelo Sporting: «Coisa mais linda!»

Durante a viagem do autocarro do Sporting entre o aeroporto e a Câmara Municipal de Lisboa, Erick fez umas divertidas entrevistas aos companheiros, em direto para a Sporting TV."Chegamos com a taça e a sensação é indescritível. É uma alegria imensa trazer este título para o Sporting, trabalhámos muito em busca deste objetivo. Fomos ao Cazaquistão há dois anos e na altura não viemos felizes de lá, mas agora... valeu a pena esperar! Tenho certeza absoluta que toda a massa sportinguista vai estar no nosso pavilhão hoje para festejar connosco.""Sinto-me realizado. Era o título que faltava, fico feliz por ter ajudado a equipa, temos de estar orgulhosos do que fizemos, foi histórico. Já merecíamos pelo que temos feito pelo futsal. Espero que os adeptos estejam à nossa espera, fizemos história. Vamos mostrar quem são os donos da Europa.""O sentimento é de orgulho, temos procurado isto desde que já cá cheguei. Falhámos outras duas vezes, mas agora conseguimos. É o sonho de qualquer jogador de alto nível. Com certeza os adeptos estarão à nossa espera, não só hoje, no pavilhão, mas também nos jogos do campeonato.""Obrigado pelo companheirismo. O sentimento é graticante, ainda mais sendo o primeiro título europeu e com tão gente boa. Vai ficar marcado na história do Sporting mas também na minha vida. Jogámos bem, jogámos tudo o que tínhamos de jogar e foi o suficiente para sairmos de lá com um título.""Temos o sentimento de dever cumprido, sem dúvida é o dia mais feliz da minha vida desportiva. Fizemos história, vamos ficar na história do Sporting para sempre. Ambicionávamos muito este título que conquistámos com todo o mérito. É um momento único e merecemos fazer uma grande festa no nosso pavilhão. Sentimos sempre as energias dos nossos adeptos, que são fantásticos, nunca duvido deles e eles vão estar presentes com toda a certeza. Esta medalha coisa mais linda!!"