Cardinal: «Já estava escrito que hoje tinha de marcar...»

É com "sentimento de dever cumprido" que Cardinal se despede esta noite do Sporting. Fê-lo com mais um título de campeão nacional, conseguido com um triunfo diante do Benfica por 4-3 , numa partida na qual fez um golo. Um tento que, assume, sentiu que ia aparecer..."É um sentimento de dever cumprido. Conquistámos o título mais importante a nível nacional e todas as outras, sempre frente ao nosso maior rival. Saio de consciência tranquila. Dei tudo pelo Sporting. foi um sonho concretizado, sair desta maneira. Foi a cereja no topo do bolo. Já estava escrito que hoje tinha de marcar. Tinha dito que ia marcar aos meus colegas e assim foi. Obrigado a todos os sportinguistas pelo apoio que me deram, principalmente hoje", começou por dizer, ao Canal 11.Questionado sobre o futuro, o internacional português, de 36 anos, não abriu o jogo. "Agora é desfrutar ao máximo. Amanhã é o meu aniversário... não sei que horas são. É a melhor prenda que podia ter e agora é desfrutar com os adeptos e família."Sobre a temporada, Cardinal lembra os títulos conseguidos sempre diante dos rivais da Luz. "É difícil encontrar adjetivos para esta época. Uma equipa que conquista tudo contra o rival, com a excelente equipa que o Benfica tem. Faltou a UEFA, mas aí perdemos bem para o Barcelona, que foi melhor do que nós. Foi uma época fantástica, estamos de parabéns. Agora é descansar e aproveitar família nas férias".