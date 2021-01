Catarina Pereira dedica prémio de melhor guarda-redes do Mundo aos profissionais de saúde

Ana Catarina Pereira, jogadora portuguesa distinguida pela segunda vez como a melhor guarda-redes do mundo de futsal, dedicou o galardão aos adeptos encarnados e aos profissionais de saúde, que combatem a pandemia de covid-19.

Depois de ter sido distinguida em 2018 pelo site da especialidade futsalplanet, a guardiã, de 28 anos, recebeu mais votos (450) do que as brasileiras Ana Carolina Caliari Sestari, do Montesilvano C5 (Itália) e Patricia Moraes Faria 'Giga', da AFF Chapecó (Brasil), que ocuparam as segunda e terceira posições, com 433 e 352 votos, respetivamente.

"Estou muito feliz, ainda por cima neste contexto de pandemia que vivemos atualmente. Que seja uma alegria também para os adeptos do Benfica, que não podem estar connosco nos pavilhões. Este prémio é dedicado a eles e também aos profissionais de saúde que estão a combater neste momento a pandemia", afirmou Ana Catarina, citada pelo sítio oficial das 'águias' na Internet.

O clube lisboeta alcançou o segundo lugar na categoria de melhor equipa feminina do mundo, com 450 votos, apenas atrás das espanholas do Burela (523 votos), sendo que o treinador das 'águias', Pedro Henriques, ficou na sexta posição (275 votos), na categoria de melhor técnico da vertente, na qual a brasileira Cristiane de Souza (449) foi a distinguida.

"Estou orgulhosa com o segundo lugar da nossa equipa na primeira edição dos prémios para clubes com equipas femininas. Gostaria também que a Janice [sexta na corrida a melhor jogadora] e o Pedro Henriques tivessem tido uma classificação melhor, uma vez que mereciam", admitiu a guarda-redes.

O selecionador português Jorge Braz foi considerado o melhor selecionador do mundo pela terceira vez consecutiva, à frente dos seus congéneres do Brasil, Marquinhos Andrade, e de Espanha, Federico Vidal Montaldo.